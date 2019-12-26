Alabora olan tekneden yaralı kurtarılanlar tedavi altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alabora olan tekneden yaralı kurtarılanlar tedavi altına alındı - Son Dakika

Alabora olan tekneden yaralı kurtarılanlar tedavi altına alındı

6 saat önce

Van Gölü'nün Adilcevaz ilçesi yakınlarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, yaralananların ise tedavileri hastanelerde devam ediyor.

Van Gölü'nün Adilcevaz ilçesi yakınlarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, yaralananların ise tedavileri hastanelerde devam ediyor.

Sabah saat 02.30-03.00 sıralarında Adilcevaz ilçesine bağlı Erikbağı ve Karşıyaka köyleri arasında kalan Van Gölü kıyısındaki bir alanda Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan teknenin kıyıya yaklaşırken alabora olması neticesinde 7 kişi hayatını kaybederken, kurtarılan 64 kişinin ise Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan'daki hastanelerde tedavileri devam ediyor.

(Özkan Olcay/İHA)

Alabora olan tekneden yaralı kurtarılanlar tedavi altına alındı

Adilcevaz, Van Gölü, Tatvan, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:25 Kaynak: İHA
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