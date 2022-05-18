Alaca Belediyesinden öğrencilere Kapadokya gezisi - Son Dakika
Üye Girişi

Alaca Belediyesinden öğrencilere Kapadokya gezisi

18.05.2022 10:39
Alaca Belediyesinden öğrencilere Kapadokya gezisi

Çorum'un Alaca Belediyesi, ilçede bu yıl Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) girecek öğrenciler için Kapadokya gezisi düzenledi.

Çorum'un Alaca Belediyesi, ilçede bu yıl Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) girecek öğrenciler için Kapadokya gezisi düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçedeki öğrencilerin sınav öncesi durumlarını tespit etmeleri amacıyla deneme sınavı yapıldı.

ÖSYM'nin sınav yönetmeliğine birebir uygun şekilde yapılan deneme sınavına 357 öğrenci katıldı.

Belediye ayrıca, haziranda yapılacak TYT ve AYT öncesi öğrencilerin morallerini yükseltmeleri amacıyla Kapadokya gezisi organize etti.

Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, geziye katılan öğrencileri belediye binası önünden Kapadokya'ya uğurladı.

Şaltu, "Öğrencilerimizi sınav stresinden uzaklaştırarak geziye göndermeyi düşündük. Gençlerimizin eğitim hayatları bizler için önemlidir. 'Gençliğine yatırım yapan geleceğine yatırım yapar.' düsturuyla biz de gençlerimize elimizden gelen desteği veriyoruz. Katılım sağlayan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Yenişehir Belediyesinden özel gereksinimli bireylere gezi Yenişehir Belediyesinden özel gereksinimli bireylere gezi Kapadokya'da engelli öğrenciler ve aileleri için safari düzenlendi Kapadokya'da engelli öğrenciler ve aileleri için safari düzenlendi Özel öğrenciler Kapadokya'yı Off Road araçlarıyla gezdi Özel öğrenciler Kapadokya'yı Off Road araçlarıyla gezdi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alaca Belediyesinden öğrencilere Kapadokya gezisi - Son Dakika


Son Dakika
10:20 Üç Kız Kardeş'in son bölümünde ne oldu? Nihat, Rüçhan'ı ne karşılığında tehdit etti?
10:11 Evinde öğrencisiyle iki kez cinsel ilişkiye giren öğretmeni, aynı okuldaki kocası yakalattı
10:10 ABD'de süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmişti! Katliamcının tutuğu günlük her şeyi ortaya çıkardı
10:06 Fenerbahçe'de gündem Manuel Lopez: Arjantinli golcüye Türkiye yolu göründü
10:05 Beste Açar hamile olduğu iddialarını yalanladı
10:04 Niksar'da işçileri taşıyan minibüs, otomobille çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı
10:00 NATO'dan Finlandiya ve İsveç'in başvurusu sonrası Stoltenberg'ten Türkiye vurgusu: Tüm müttefiklerin güvenlik endişeleri dikkate alınmalıdır
09:51 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde dün akşam neler oldu? Azra, Efe'den tekrar ayrılacak mı?
02:53 Oğlunu piknik tüpüyle döverek öldürdüğü iddia edilen babaya linç girişimi! Komşular: Çocuğun kemerle boğazını sıkıyordu!
09:51 Ukrayna'dan müzakere açıklaması: Rusya hala basmakalıp düşüncesini koruyor, ilerleme olmadığı için süreç askıya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 10:42:15. #1.11#
SON DAKİKA: Alaca Belediyesinden öğrencilere Kapadokya gezisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement