Alaca Belediyesinden öğrencilere Kapadokya gezisi

Çorum'un Alaca Belediyesi, ilçede bu yıl Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) girecek öğrenciler için Kapadokya gezisi düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçedeki öğrencilerin sınav öncesi durumlarını tespit etmeleri amacıyla deneme sınavı yapıldı.

ÖSYM'nin sınav yönetmeliğine birebir uygun şekilde yapılan deneme sınavına 357 öğrenci katıldı.

Belediye ayrıca, haziranda yapılacak TYT ve AYT öncesi öğrencilerin morallerini yükseltmeleri amacıyla Kapadokya gezisi organize etti.

Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, geziye katılan öğrencileri belediye binası önünden Kapadokya'ya uğurladı.

Şaltu, "Öğrencilerimizi sınav stresinden uzaklaştırarak geziye göndermeyi düşündük. Gençlerimizin eğitim hayatları bizler için önemlidir. 'Gençliğine yatırım yapan geleceğine yatırım yapar.' düsturuyla biz de gençlerimize elimizden gelen desteği veriyoruz. Katılım sağlayan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.