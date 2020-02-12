Alaca'da "Mültecilerle ilgili doğru bilinen yanlışlar" konulu konferansı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alaca'da 'Mültecilerle ilgili doğru bilinen yanlışlar' konulu konferansı - Son Dakika

Alaca'da "Mültecilerle ilgili doğru bilinen yanlışlar" konulu konferansı

6 saat önce

Çorum'un Alaca ilçesinde Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) Çorum Çok Yönlü Destek Merkezi'nce muhtar ile belediye çalışanlarına yönelik 'Mültecilerle ilgili doğru bilinen yanlışlar" konulu konferans düzenledi.

Alaca'da

Çorum'un Alaca ilçesinde Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) Çorum Çok Yönlü Destek Merkezi'nce muhtar ile belediye çalışanlarına yönelik 'Mültecilerle ilgili doğru bilinen yanlışlar" konulu konferans düzenledi.


Konferansta konuşan SGDD Mültecilerin Sosyal Uyumu Projesi Koordinatörü Hanen Çiftdoğan; sığınmacı ve mültecilerle ilgili özellikle "eğitim, sağlık ve suç oranları" gibi pek çok konuda yanlış bilgi dolaştığını söyledi.


SGDD olarak Türk ve mültecilerin sosyal uyumu ve kaynaşması için pek çok etkinlik düzenlediklerini belirten Çiftdoğan, 13 ilde yürütülen proje kapsamında göç ve sığınmacılarla ilgili bilgilendirme oturumları gerçekleştirdiklerini dile getirdi.


Sosyal uyum için yerel yönetimlerin önemine işaret eden Çiftdoğan, "Özellikle muhtarlar, mahallelerinde birinci elden duydukları, gördükleri ya da şahit oldukları gerginliklerin çözümünde ve önlenmesinde önemli rol oynuyor. Bu sebeple, toplumda ağızdan ağıza yayılan, aslında doğru olmayan ve bu yüzden "doğru bilinen yanlışlar" adını verdiğimiz konularla ilgili bu toplantıları gerçekleştiriyoruz. Bu sayede, mülteci ve sığınmacı konusunda yanlış anlaşılmayı en aza indirmeyi hedefliyoruz" dedi. - ÇORUM

Avrupa Birliği, Çorum, Alaca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:19 Kaynak: İHA
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