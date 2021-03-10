Son dakika haberleri | Alaca şehitleri anıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Alaca şehitleri anıldı

10.03.2021 13:51

Son dakika haberler... Alaca şehitleri anıldı 103 yıl önce Ermeni mezalimine uğrayan 278 şehit için anma töreni düzenlendi Erzurum'un Aziziye ilçesi Alaca Mahallesinde 103 yıl önce Ermeni mezalimine uğrayan 278 şehit, düzenlenen törenle anıldı.

Alaca şehitleri anıldı

103 yıl önce Ermeni mezalimine uğrayan 278 şehit için anma töreni düzenlendi

ERZURUM - Erzurum'un Aziziye ilçesi Alaca Mahallesinde 103 yıl önce Ermeni mezalimine uğrayan 278 şehit, düzenlenen törenle anıldı.

Alaca şehitlerini anma törenine Aziziye Kaymakamı Metin Baskın, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Raşit Menteş, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, Alaca Mahalle Muhtarı Veysel Özkaya, Erzurum Muharip Gaziler Derneği üyeleri, Alaca Mahallesi öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Anma töreni şehitler anıtına çelenklerin konulması, merasim kıtasının saygı atışı, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşının okunmasından sonra protokol konuşmaları yapıldı.

Alaca Mahalle Muhtarı Veysel Özkaya Alaca Mahallesinde yapılan zulmü anlattı. Ardından Alaca Mahallesi İlkokul öğrencileri şiir okudu.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu, 103 yıl önce Alaca Mahallesinde yapılan katliamı anlattı. Kürkçüoğlu, "Öncelikle bu ülkenin kahramanlarından bahsetmek isterim. Osman Paşamız şahsında bu topraklarda verilen mücadele ve şehitler. Onların hepsi bu ülkenin kahramanlarıdır. Alaca Mahallesinde bulunuyoruz. Bu Mahalle o zamanlar köy olarak adlandırılırdı. Bu köyde katliam yapıldı. Ermeni çeteleri, düzenli ordudan bahsetmiyorum Ermeni çeteleri diyorum, bu köye gelerek burada masum insanları katlettiler. O zaman köyde kimler bulunuyordu, köyde yaşlı erkekler, cepheden gelen gönüllüler ve çocuklar vardır. 278 şehit verildi. Savaşla yakından uzaktan alakası olmayan sivillerin hepsini acımadan şehit ettiler" dedi.

Konuşmalardan sonra temsili olarak mezarları bulunan şehitlerin mezarları ziyaret edildi, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Şehitlik ziyaretinden sonra Alaca Soykırım Müzesi ve Kütüphanesi gezildi. Burada fotoğraflarla belgelenmiş o dönemlere ait fotoğraflar bulunuyor.

Son dakika haberleri | Alaca şehitleri anıldı
Son dakika haberleri | Alaca şehitleri anıldı
Son dakika haberleri | Alaca şehitleri anıldı
Son dakika haberleri | Alaca şehitleri anıldı
Son dakika haberleri | Alaca şehitleri anıldı
Son dakika haberleri | Alaca şehitleri anıldı
Son dakika haberleri | Alaca şehitleri anıldı
Son dakika haberleri | Alaca şehitleri anıldı
Son dakika haberleri | Alaca şehitleri anıldı

Muhammed Cevdet Orhan, Erzurum, Ermeni, Şehit, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberleri | Alaca şehitleri anıldı - Son Dakika


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