Alacabel Dağları fotoğrafçıların gözdesi - Son Dakika

Alacabel Dağları fotoğrafçıların gözdesi
6 saat önce
-Alacabel Dağlarına tırmanış detay Konya ve Antalya arasında uzanan Orta Torosları oluşturan Alacabel Dağları, eşsiz güzellikleriyle doğa tutkunu ve fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oluyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 08:26 Kaynak: AA
-Alacabel Dağlarına tırmanış detay Konya ve Antalya arasında uzanan Orta Torosları oluşturan Alacabel Dağları, eşsiz güzellikleriyle doğa tutkunu ve fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oluyor.
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