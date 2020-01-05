Alacabel Dağları fotoğrafçıların gözdesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alacabel Dağları fotoğrafçıların gözdesi - Son Dakika

Alacabel Dağları fotoğrafçıların gözdesi

6 saat önce

-Alacabel Dağlarına tırmanış detay Konya ve Antalya arasında uzanan Orta Torosları oluşturan Alacabel Dağları, eşsiz güzellikleriyle doğa tutkunu ve fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oluyor.

-Alacabel Dağlarına tırmanış detay Konya ve Antalya arasında uzanan Orta Torosları oluşturan Alacabel Dağları, eşsiz güzellikleriyle doğa tutkunu ve fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oluyor.

Alacabel Dağları fotoğrafçıların gözdesi

Antalya, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 08:26 Kaynak: AA
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