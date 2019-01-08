Alacabel'de Buzlanma Sürücülere Zor Anlar Yaşattı
16 dakika önce
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkisinde tipi ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkisinde tipi ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
3 gündür etkili olan kar yağışı bölgede ulaşımı olumsuz etkiledi. Akseki-Seydişehir karayolu 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfıra düştü. Karayolları Alacabel ekibi ise yol kenarına yığılan karlardan dolayı yolda daralma olmasından yol genişletme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise yolda kalan sürücülere yardım etti. Yolda maddi hasarlı kazalarda meydana geldi. - ANTALYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:03 Kaynak: İHA
Ricardo Quaresma ile Adriano İdman Sonunda Tartıştı
Öğretmen Koca, Eşinin Eve Erkek Aldığını Kameradan Görüp Polise İhbarda Bulundu
Bu Köyde 3 Asırdır Dededen Toruna Kaz Yetiştiriciliği Yapılıyor
Eski Kanada Başbakanı'ndan Trump'a Ağza Alınmayacak Küfür