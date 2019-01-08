Son Dakika Haberleri: Alacabel'de Buzlanma Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Alacabel'de Buzlanma Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

16 dakika önce

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkisinde tipi ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Alacabel'de Buzlanma Sürücülere Zor Anlar Yaşattı, System.String[]
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkisinde tipi ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

3 gündür etkili olan kar yağışı bölgede ulaşımı olumsuz etkiledi. Akseki-Seydişehir karayolu 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfıra düştü. Karayolları Alacabel ekibi ise yol kenarına yığılan karlardan dolayı yolda daralma olmasından yol genişletme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise yolda kalan sürücülere yardım etti. Yolda maddi hasarlı kazalarda meydana geldi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:03 Kaynak: İHA

Konya, Antalya, Seydişehir, Akseki, Güncel
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