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Alacabel'de kar kalınlığı 1 metreye ulaştı, tırların geçişine izin verilmiyor - Son Dakika

Alacabel'de kar kalınlığı 1 metreye ulaştı, tırların geçişine izin verilmiyor

19.12.2021 13:19

Alacabel'de kar kalınlığı 1 metreye ulaştı, tırların geçişine izin verilmiyor Antalya'da kar yağışı etkili oluyor İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli yol olan Antalya-Konya karayolunda kar yağışı etkili oluyor.

Alacabel'de kar kalınlığı 1 metreye ulaştı, tırların geçişine izin verilmiyor

Antalya'da kar yağışı etkili oluyor

ANTALYA - İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli yol olan Antalya- Konya karayolunda kar yağışı etkili oluyor. Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar kalınlığı bir metreye ulaştı.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolu üzerinde bulunan bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde gece saat 21.00 sıralarında başlayan kar yağışı etkili oluyor. Bölgede kar kalınlığı bir metreye ulaşırken, tedbir amaçlı tırların geçişine izin verilmiyor.

Gece 21.00 sıralarında başlayan ve halen devam eden yağış sebebiyle Karayolları Akseki ve Alacabel ekipleri de harekete geçti. Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için çok sayıda iş makineleri ile yolda biriken karları temizliyor. Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar kalınlığının yer yer bir metreye ulaştığı bildirilirken, Karayolları Akseki ve Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor. Alacabel'de kar yağışının etkili olması nedeniyle de uzun araçların geçişine izin verilmediği, araçların dinlenme tesislerine yönlendirildiği bildirildi.

Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.

Kar yağışı Akseki'den başlayarak Akseki'nin yüksek kesimlerindeki kırsal mahallelerde de etkili olduğu bildirilirken, çok sayıda mahalle yollarının da kapalı olduğu ve Büyükşehir Belediye ekiplerinin iş makineleri ile kar kürüme çalışmaları başlattığı bildirildi.

Alacabel'de kar kalınlığı 1 metreye ulaştı, tırların geçişine izin verilmiyor
Alacabel'de kar kalınlığı 1 metreye ulaştı, tırların geçişine izin verilmiyor
Alacabel'de kar kalınlığı 1 metreye ulaştı, tırların geçişine izin verilmiyor
Alacabel'de kar kalınlığı 1 metreye ulaştı, tırların geçişine izin verilmiyor

İç Anadolu, Antalya, Akdeniz, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alacabel'de kar kalınlığı 1 metreye ulaştı, tırların geçişine izin verilmiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alacabel'de kar kalınlığı 1 metreye ulaştı, tırların geçişine izin verilmiyor - Son Dakika
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