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Antalya'da kar yağışı sebebiyle Akseki-Seydişehir karayolunda tırların geçişine izin verilmiyor - Son Dakika

Antalya'da kar yağışı sebebiyle Akseki-Seydişehir karayolunda tırların geçişine izin verilmiyor

18.12.2021 23:38

Antalya'da kar yağışı sebebiyle Akseki-Seydişehir karayolunda tırların geçişine izin verilmiyor Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bulunan bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı başladı.

Antalya'da kar yağışı sebebiyle Akseki- Seydişehir karayolunda tırların geçişine izin verilmiyor

Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

ANTALYA - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bulunan bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı başladı. Tedbir amaçlı olarak tırların geçişine izin verilmeyen bölgede kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaşırken ekipler yolda biriken karı temizleme çalışması başlattı.

Saat 21.00 sıralarında başlayan ve halen devam eden yağış sebebiyle Karayolları Akseki ve Alacabel ekipleri de harekete geçti. Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda biriken karları temizliyor. Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı bildirilirken, Karayolları Akseki ve Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor. Alacabel'de kar yağışının etkili olması nedeni ile de uzun araçların geçişine izin verilmediği bildirilirken, araçların dinlenme tesislerine yönlendirildiği bildirildi. Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.

Antalya'da kar yağışı sebebiyle Akseki-Seydişehir karayolunda tırların geçişine izin verilmiyor
Antalya'da kar yağışı sebebiyle Akseki-Seydişehir karayolunda tırların geçişine izin verilmiyor
Antalya'da kar yağışı sebebiyle Akseki-Seydişehir karayolunda tırların geçişine izin verilmiyor
Antalya'da kar yağışı sebebiyle Akseki-Seydişehir karayolunda tırların geçişine izin verilmiyor
Antalya'da kar yağışı sebebiyle Akseki-Seydişehir karayolunda tırların geçişine izin verilmiyor
Antalya'da kar yağışı sebebiyle Akseki-Seydişehir karayolunda tırların geçişine izin verilmiyor
Antalya'da kar yağışı sebebiyle Akseki-Seydişehir karayolunda tırların geçişine izin verilmiyor
Antalya'da kar yağışı sebebiyle Akseki-Seydişehir karayolunda tırların geçişine izin verilmiyor
Antalya'da kar yağışı sebebiyle Akseki-Seydişehir karayolunda tırların geçişine izin verilmiyor
Antalya'da kar yağışı sebebiyle Akseki-Seydişehir karayolunda tırların geçişine izin verilmiyor
Antalya'da kar yağışı sebebiyle Akseki-Seydişehir karayolunda tırların geçişine izin verilmiyor
Antalya'da kar yağışı sebebiyle Akseki-Seydişehir karayolunda tırların geçişine izin verilmiyor
Antalya'da kar yağışı sebebiyle Akseki-Seydişehir karayolunda tırların geçişine izin verilmiyor

Seydişehir, Antalya, Konya, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da kar yağışı sebebiyle Akseki-Seydişehir karayolunda tırların geçişine izin verilmiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da kar yağışı sebebiyle Akseki-Seydişehir karayolunda tırların geçişine izin verilmiyor - Son Dakika
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