Alacabel'de kar ve tipi etkili oluyor - Son Dakika

Konya karayolunun bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar yağışı ve tipi etkili oluyor. Yolun açık olduğu belirtilirken kar küreme ve temizlik çalışması yapılıyor.

Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesini birbirine bağlayan geçiş noktasındaki Alacabel mevkisinde dün gece kar yağışı ve tipi etkisini gösterdi. Yoğun şekilde devam eden kar yağışı nedeniyle karayolu beyaz örtüyle kaplandı. Karayolları ekipleri kar küreme ve yol açma çalışmaları başlattı. Yolun ulaşıma açık olduğu belirtilirken, özellikle ağır tonajlı araçların ilerlemekte güçlük çektiği kaydedildi.