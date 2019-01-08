Son Dakika Haberleri: Alacabel'de Sürücüler Zor Anlar Yaşadı

Alacabel'de Sürücüler Zor Anlar Yaşadı

1 saat önce

Alacabel'de sürücüler zor anlar yaşadıANTALYA - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda uzun araçların da trafiğe çıkmasına izin verildi.

Alacabel'de sürücüler zor anlar yaşadı

ANTALYA - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolunda uzun araçların da trafiğe çıkmasına izin verildi. Alacabel mevkisi, kar yağışının ardından bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde tipi ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadılar.
3 gündür etkili olan kar yağışı bölgede ulaşımı olumsuz etkiledi. Akseki-Seydişehir karayolu 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfıra düştü. Karayolları Alacabel ekibi ise yol kenarına yığılan karlardan dolayı yolda daralma olmasından yol genişletme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise yolda kalan sürücülere yardım etti. Yolda maddi hasarlı kazalarda meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:53 Kaynak: İHA

Antalya, Konya, Seydişehir, Akseki, Genel
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