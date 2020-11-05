Alacabel'e yılın ilk karı yağdı - Son Dakika

Alacabel'e yılın ilk karı yağdı
05.11.2020 13:43
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiisine yılın ilk karı yağdı.
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiisine yılın ilk karı yağdı.
Gece saatlerinde yağan kar yağışı nedeniyle Karayolları Alacabel ekipleri sürücülerin zor anlar yaşamaması için yolda biriken çok az miktardaki karı temizlemek için çalışma gerçekleştirdi. Karayolları ekipleri, sürücülerin trafikte herhangi bir sorun yaşamadıklarını ifade etti.
Karayolları ekiplerinin Alacabel bakımevinde kış hazırlıklarını tamamladıkları ve yağış için hazırlıklı oldukları bildirildi. - ANTALYA
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