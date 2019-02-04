Alacabel, Kayak Pistine Döndü

Konya'yı Antalya'ya bağlayan bin 825 Rakımlı Alacabel'de kar kalınlığının 2 metreyi geçmesi, bölgeyi kayak severlerin uğrak noktası yaptı.

Konya'yı Antalya'ya bağlayan bin 825 Rakımlı Alacabel'de kar kalınlığının 2 metreyi geçmesi, bölgeyi kayak severlerin uğrak noktası yaptı.



Konya'dan ve Antalya'dan yüzlerce kişi hafta sonu Orta Anadolu'yu Akdenize bağlayan Alacabel'e gelerek, kar üzerinde piknik yaptı, kaydı.



Hafta sonu tatillerini değerlendirmek isteyen aileler, karın tadını çıkardı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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