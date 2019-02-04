Son Dakika Haberleri: Alacabel, Kayak Pistine Döndü

Alacabel, Kayak Pistine Döndü

54 dakika önce

Konya'yı Antalya'ya bağlayan bin 825 Rakımlı Alacabel'de kar kalınlığının 2 metreyi geçmesi, bölgeyi kayak severlerin uğrak noktası yaptı.

Alacabel, Kayak Pistine Döndü, System.String[]
Konya'yı Antalya'ya bağlayan bin 825 Rakımlı Alacabel'de kar kalınlığının 2 metreyi geçmesi, bölgeyi kayak severlerin uğrak noktası yaptı.

Konya'dan ve Antalya'dan yüzlerce kişi hafta sonu Orta Anadolu'yu Akdenize bağlayan Alacabel'e gelerek, kar üzerinde piknik yaptı, kaydı.

Hafta sonu tatillerini değerlendirmek isteyen aileler, karın tadını çıkardı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:59 Kaynak: AA

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