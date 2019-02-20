Alacabel Tünel İnşaatı Yeniden Başladı

Alacabel Tünel inşaatı yeniden başladı
ANTALYA - İç Anadolu
Bölgesini Akdeniz
Bölgesine bağlayacak Alacabel Tünel inşaatı yeniden başladı. Akseki
Kaymakamı Muhammed Emin
Nasır, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında duran tünel inşaatının yeniden başlatıldığını söyledi.
Temeli 10 Ekim 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı
Recep Tayip Erdoğan tarafından atılan 7 bin 300 metre uzunluğundaki Alacabel Tüneli inşaatı geçtiğimiz yıl Ağustos ayında durmuştu. Tünel inşaatında yaklaşık 7 ay sonra tekrar çalışmalar başladı. Çalışmaların tekrar başlaması nedeniyle Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır ve beraberindeki heyet Ceceler Mahallesi yakınlarındaki bölümünü ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.
Nasır, kış aylarında Akseki-Seydişyehir karayolu Alacabel mevkisinde kış aylarında etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımda ciddi aksamalar meydana geldiğini söyledi.
Tünel tamamlandığında rampa ve virajların ortadan kalkacağını belirten Nasır, "Hem yol kısalacak hem de vatandaşların kış aylarında yaşadığı trafik çilesini sona erdirecek ve daha güvenli bir şekilde yolculuk yapacak" dedi.
Tünel çalışmalarının geçtiğimiz yıl Ağustos ayında durduğunu ve çalışmalara yeniden başlanıldığını ve hızla devam ettiğine değinen Nasır, "Tünel inşaatı çift tüp olarak kazı çalışmaları yaklaşık 7 bin 300 metreyi buldu. Allah yardımcıları olsun. Burada çalışan herkese kolaylıklar diliyorum. İnşallah çalışmalar bittiğinde halkımızın, ülkemizin hizmetine girecek. Çalışanlara, bu projede emeği geçenlere, katkısı olanlara çok teşekkür ediyor, 'Kolay gelsin' diyorum." şeklinde konuştu.
İncelemelere Kaymakam Nasır ile birlikte İbradı
Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Gündoğmuş
Kaymakamı Murat Ekinci
, Akseki Cumhuriyet Savcısı
İsmail Erbuğa, İl Jandarma
Komutan Yardımcısı Albay Mete Barakazi, emniyet ve jandarma yetkilileri katıldı.