Alacabel Tüneli'nde çalışmalar sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Alacabel Tüneli'nde çalışmalar sürüyor

10.05.2022 15:39
Alacabel Tüneli'nde çalışmalar sürüyor

Konya-Antalya kara yolunda yapımı süren 7 bin 300 metrelik Alacabel Tüneli'nde çalışmalar devam ediyor.

Konya- Antalya kara yolunda yapımı süren 7 bin 300 metrelik Alacabel Tüneli'nde çalışmalar devam ediyor.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, tünelin inşaatında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından Tutal gazetecilere, tünelin Konya-Antalya kara yolundaki mesafeyi 7 kilometre kısaltacağını anımsattı.

Çalışmaların 2023'ün sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini ifade eden Tutal, "Mevcut durumda 7.3 kilometre uzunluğunda olan tünel, gidiş ve gelişli olup, sol tüp 7 bin 360, sağ tüp 7 bin 360 metre olmak üzere toplamda 14 bin 720 metre. Her iki tüpte 12 bin 50 metresi açılmış durumda." dedi.

Tutal, tünel çalışmalarının yanı sıra, tünelin çıkış bölümündeki 10 kilometrelik yol çalışmasının da başladığını dile getirdi.

YORUMLAR
500
Plakasız motosiklet sürücüsüne motosikletin fiyatı kadar para cezası Plakasız motosiklet sürücüsüne motosikletin fiyatı kadar para cezası

Mehmet Tutal, Seydişehir, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alacabel Tüneli'nde çalışmalar sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
15:31 19 yaşındaki motokuryeye çarparak öldüren otomobil sürücüsü, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
15:30 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert sözler: 3 milyar euroya insan ülkesini satar mı, iradesini satar mı?
15:29 Genç yıldız Arda Güler'i yıkan sakatlık: U17 Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı
15:28 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu: Markette stokçuluk yapanlar 1 yıldan 3 yıla yıla kadar tutuklanacak
15:24 Putin'in askeri geçit törenlerinde kullandığı bot Bayraktar TB2 SİHA tarafından imha edildi
15:22 Miras tartışmasında kan döküldü! Satırlı, silahlı kavgada 1 kişi öldü
15:17 Yeni kredi paketleriyle ev almak isteyenler ne kadar taksit ödeyecek: İşte o oranlar
15:15 Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na canlı yayın çağrısı: Belgelerle sığınmacıları konuşalım
15:14 Destan dizisinde bu akşam neler olacak? Akkız, Balamir ve Çolpan'ı kurtarabilecek mi?
15:10 "Riyakar" kelimesi yüzünden Fenerbahçe'ye dava açan Galatasaray'a mahkemeden yanıt: Kovuşturmaya yer yok!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 15:46:23. #1.13#
SON DAKİKA: Alacabel Tüneli'nde çalışmalar sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement