Son Dakika Haberleri: Alacabel Tünelinde Çalışmalar Aralıksız Sürüyor

Alacabel Tünelinde Çalışmalar Aralıksız Sürüyor

19 dakika önce

Ekonomik nedenlerle bir süre inşaat çalışmalarına ara verildikten sonra geçtiğimiz günlerde tekrar çalışmalara başlanan Alacabel tünelinde 8 bin 600 metrelik mesafenin açıldığı bildirildi.

Alacabel Tünelinde Çalışmalar Aralıksız Sürüyor, System.String[]
Ekonomik nedenlerle bir süre inşaat çalışmalarına ara verildikten sonra geçtiğimiz günlerde tekrar çalışmalara başlanan Alacabel tünelinde 8 bin 600 metrelik mesafenin açıldığı bildirildi.

Tünelin inşaat firması yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Konya Antalya yolu Alacabel mevkisinde çalışmaların devam ettiği tünel çift gidiş ve gelişi 2019 yılında tamamlanması planlanıyor.

Toplam 14 bin 720 metre olacak Alacabel tüneli bu yılın sonunda hizmete girmesi bekleniyor.

Tünelde yürütülen çalışmalar hem Seydişehir tarafı hem de Antalya tarafındaki Ceceler bölgesinde çift yönlü olarak sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:40 Kaynak: AA

Konya, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sokak Ortasında Çırılçıplak Dolaşan Vatandaş Görenleri Şaşkına Çevirdi Akşener'in "Erdoğan Verdi" Dediği Çantanın İçinden Çıkanlar Belli Oldu Etkili Olan Kar Yağışı Doğu Anadolu'ya Yeniden Gelinlik Giydirdi Yardımsever Öğretmen Donmak Üzereyken Bulduğu Köpeği Kilometrelerce Kucağında Taşıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 13:59:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alacabel Tünelinde Çalışmalar Aralıksız Sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]