Alacağı için gittiği iş yerinde pompalı tüfekle vuruldu

Denizli'de tekstil malzemelerinin bulunduğu iş yerinde alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, işletmeci tarafından pompalı tüfekle sırtından vurulan müşteri ağır yaralandı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; tekstil malzemeleri satışı yapılan iş yerinin sahibi Şevket K. (32) ile aralarında alacak verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık bulunduğu iddia edilen Seyithan B. (29), alacağını talep etmek üzere iş yerine geldi. Çıkan tartışmanın büyümesi sonucu iş yerinde bulundurduğu pompalı tüfeğine sarılan Şevket K., bir el ateş ederek Seyithan B.'yi sırtından vurdu. Yakın mesafeden saçmaların isabet ettiği Seyithan B., kanlar içinde yere yığıldı. Arabasına binen Şevket K. olay yerinden kaçarken, diğer esnafların ihbarı üzerine bölgeye sağlık görevlileri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık görevlileri kanlar içinde kalan Seyithan B.'yi yaptığı ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışma yaptığı esnada kayıplara karışan Şevket K. bölgeye gelerek teslim oldu. Pompalı tüfekte ve iş yerinde yapılan incelemelerin ardından Şevket K. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Hastaneye kaldırılan yaralının ise ameliyatın ardından yoğun bakıma alındığı öğrenildi. - DENİZLİ