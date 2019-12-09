Son Dakika Haberleri: Alacağı olan kadını göğsünden bıçaklayıp intihara kalkıştı
Son Dakika 3. Sayfa Alacağı olan kadını göğsünden bıçaklayıp intihara kalkıştı - Son Dakika

Alacağı olan kadını göğsünden bıçaklayıp intihara kalkıştı

6 saat önce

Eskişehir'de kendisine kredi çektirdiğini iddia ettiği kadını sokak ortasında göğsünden bıçaklayan şahıs intihara teşebbüs etti.

Alacağı olan kadını göğsünden bıçaklayıp intihara kalkıştı, System.String[]

Eskişehir'de kendisine kredi çektirdiğini iddia ettiği kadını sokak ortasında göğsünden bıçaklayan şahıs intihara teşebbüs etti.


Edinilen bilgilere göre olay, Paşa Mahallesi Acıçeşme Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, 55 yaşındaki Naime K. ile 71 yaşındaki Mestan Y. arasında verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Mestan Y., üzerinde taşıdığı bıçakla kendisine kredi çektirdiğini iddia ettiği Naime K.'yı göğsünden bıçakladı. Ardından aynı bıçakla kendini de yaralayan Mestan Y. intihar girişiminde bulundu.


Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahalenin ardından Naime K.'yı Yunus Emre Devlet Hastanesine, intihar girişiminde bulunan Mestan Y.'yi ise Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırdı. Göğsünden bıçak darbesi alarak yaralanan Naime K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Alışveriş kartlarında biriken puanlar 31 Aralık'ta silinecek
Ceren'in katili Özgür Arduç, cezaevinde intihara kalkıştı! Banyo fayanslarıyla bileklerini kesti Para yüzünden tartıştığı kadını göğsünden bıçakladı Fitch: Türk bankalarında kredi kalitesi baskı altında olmaya devam ediyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 22:10:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alacağı olan kadını göğsünden bıçaklayıp intihara kalkıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]