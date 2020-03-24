Alacağı olduğunu iddia ettiği patronunu bacağından vurdu - Son Dakika

BURSA'da O.B. (28), alacağı olduğunu iddia ettiği eski patronu Murat C.'yi (39) tabancayla vurarak yaraladı.

?Olay, Yıldırım ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi Vişne Caddesi'nde meydana geldi. O.B., 450 lira alacağı olduğunu iddia ettiği iş yerine gitti. Burada O.B. ile eski patronu Murat C. Arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında O.B., belinden çıkardığı tabanca ile Murat C.'ye 2 el ateş etti. Murat C., bacağına isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, O.B. ise kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Murat C., ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Murat C'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri, O.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.