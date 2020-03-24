Alacağı olduğunu iddia ettiği patronunu bacağından vurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alacağı olduğunu iddia ettiği patronunu bacağından vurdu - Son Dakika

Alacağı olduğunu iddia ettiği patronunu bacağından vurdu

6 saat önce

BURSA'da O.B. (28), alacağı olduğunu iddia ettiği eski patronu Murat C.'yi (39) tabancayla vurarak yaraladı.

Alacağı olduğunu iddia ettiği patronunu bacağından vurdu, System.String[]

BURSA'da O.B. (28), alacağı olduğunu iddia ettiği eski patronu Murat C.'yi (39) tabancayla vurarak yaraladı.

?Olay, Yıldırım ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi Vişne Caddesi'nde meydana geldi. O.B., 450 lira alacağı olduğunu iddia ettiği iş yerine gitti. Burada O.B. ile eski patronu Murat C. Arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında O.B., belinden çıkardığı tabanca ile Murat C.'ye 2 el ateş etti. Murat C., bacağına isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, O.B. ise kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Murat C., ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Murat C'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri, O.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.


Yıldırım, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:53 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'un göbeğinde talihsiz gencin feci ölümü kamerada
Sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı amcanın, zabıtadan poğaça istediği anlar duygulandırdı 64 yaşındayım diye diretti, 68 yaşında olduğu ortaya çıktı 65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı
İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor         
10:38
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:35
Türkiye'de koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı Türkiye'de koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı         
08:25
Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var         
07:22
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi         
23:26
Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek         
23:24
Son Dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 860'a yükseldi Son Dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 860'a yükseldi         
21:31
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İyileşen hastalarımız var, sayıları da fazla Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İyileşen hastalarımız var, sayıları da fazla         
19:40
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak         
19:31
3 çocuk annesi, asansör kabiniyle duvar arasına sıkışarak öldü 3 çocuk annesi, asansör kabiniyle duvar arasına sıkışarak öldü         
17:45
Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı         
17:09
Tunç Soyer'den koronayla mücadele kapsamında çalışan personellere moral primi Tunç Soyer'den koronayla mücadele kapsamında çalışan personellere moral primi         
16:56
Koronavirüse karşı cep telefonu kulaklıkla kullanılmalı Koronavirüse karşı cep telefonu kulaklıkla kullanılmalı         
16:31
Tecavüz ve cinsel saldırı suçundan 23 yıl ceza alan yapımcı Harvey Weinstein koronavirüse yakalandı Tecavüz ve cinsel saldırı suçundan 23 yıl ceza alan yapımcı Harvey Weinstein koronavirüse yakalandı         
11:50
Genç adam 'Kim korkar koronadan' diyerek marketteki deodorantları yaladı Genç adam 'Kim korkar koronadan' diyerek marketteki deodorantları yaladı         
08:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 14:07:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alacağı olduğunu iddia ettiği patronunu bacağından vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]