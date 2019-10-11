Son Dakika Haberleri: 'Alacağımız 4 puan yeterli olabilir'
Son Dakika Spor 'Alacağımız 4 puan yeterli olabilir'

'Alacağımız 4 puan yeterli olabilir'

21 dakika önce

Bugün oynanacak Arnavutluk karşılaşması öncesi basın toplantısı düzenleyen Güneş, "Akıllı, sabırlı, yürekli ve birbirine yardım eden takım olacağız. Herkesin gurur duyacağı bir oyun olsun istiyoruz.

'Alacağımız 4 puan yeterli olabilir', System.String[]

Bugün oynanacak Arnavutluk karşılaşması öncesi basın toplantısı düzenleyen Güneş, "Akıllı, sabırlı, yürekli ve birbirine yardım eden takım  olacağız. Herkesin gurur duyacağı bir oyun olsun istiyoruz. Kampa çağırdığımız bütün oyuncular oynamaya aday" dedi. Takımda ufak tefek sakatlıkları olan futbolcuların durumunun düzeldiğini belirten tecrübeli teknik adam "Ciddi sakatlığımız yok. 22 oyuncumuz var. 11'de yer alan oyuncularımız sorumluluğunu bilerek oynamalı" ifadelerini kullandı.


Avantaj sağlamak istiyoruz


Gruptaki İ durumlarını da değerlendiren Şenol Güneş, "Önümüzdeki iki maçta 4 puan bizim için yeterli olabilir. Her türlü sonuçta yarış devam eder ama avantajlar var ve bu avantajı sağlamak istiyoruz. Futbol zaman zaman sürprizleri beraberinde getirebiliyor. Daha önce sahamızda bu zorluğu yaşadık. Zorluğu yine yaşasak bile sonucu almak istiyoruz. Arnavutluk karşısında mutlaka iyi bir sonuca ihtiyacımız var" diye konuştu. Forvette Burak Yılmaz ve Cenk Tosun'un birlikte oynayıp oynamayacağı yönündeki soruya cevap veren Güneş, "Her şeye hazırlıklıyız. Plan yapma dönemini geçtik. Artık iş yapma zamanı" dedi. Güneş, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili "Oradaki askerlerimizin yanındayız. Ülkemize yapılan her saldırının karşısındayız" diye konuştu.

Arnavutluk, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:46 
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