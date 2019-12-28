Alacağını almak için gitti, bıçaklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alacağını almak için gitti, bıçaklandı - Son Dakika

Alacağını almak için gitti, bıçaklandı

6 saat önce

Eskişehir'de bir şahıs, sosyal medya üzerinden görüşüp bir yerde buluştukları alacaklısı tarafından bıçakla yaralandığını belirterek polise şikayetçi oldu.

Alacağını almak için gitti, bıçaklandı, System.String[]

Eskişehir'de bir şahıs, sosyal medya üzerinden görüşüp bir yerde buluştukları alacaklısı tarafından bıçakla yaralandığını belirterek polise şikayetçi oldu.


Yaralanan G.Ö. (26), ifadesinde, kendisine borcu bulunan D. K. ile sosyal medya hesabı üzerinden mesajlaştıklarını, şüphelinin kendisine 'Akşam Şarhöyük mahallesi Bakım sokak yanındaki parka gel, borcunu vereceğim' dediğini anlattı. Bunun üzerine bahse konu yere gittiğinde, 15 dakika beklemesine rağmen şahıs gelmeyince mesaj attığını, tek başına gelen şüpheli ile aralarında sözlü tartışma olduğunu belirtti. Daha sonra tanımadığı 24 yaşlarında bir erkek şahsın elinde bir sopa ile gelip, arkadan kendisine sarılarak sıkı bir şekilde tuttuğunu, şüphelinin cebinden çıkardığı bıçağı sağ bacağından bıçakladığını anlatan G.Ö. şikayetçi olduğunu belirtti.


Şüphelinin ise suçlamayı kabul etmediği, olayla ilgili tahkikatın sürdüğü kaydedildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:29 Kaynak: İHA
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