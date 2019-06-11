Son Dakika Haberleri: Alacağını istedi, bıçaklandı
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Alacağını istedi, bıçaklandı

8 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, Y.Ö. alacağını istediği H.M. tarafından boğazı ile karnından bıçaklandı.

Alacağını istedi, bıçaklandı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, Y.Ö. alacağını istediği H.M. tarafından boğazı ile karnından bıçaklandı. Yaralanan Y.Ö. tedavi altına alındı.
Olay, Çobançeşme Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi Yunus Emre Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Y.Ö., H.M.'nin işyerine giderek, alacağını istedi. H.M. ise parası olmadığını bu nedenle borcunu ödeyemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.M., Y.Ö.'yü boğazı ile karnından bıçakladı.
İhbar üzerine adrese gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.Ö., tedavi altına alındı. Polis, H.M.'yi gözaltına alarak, soruşturma başlattı..


- Çorlutekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:41 Kaynak: DHA
Çorlu, Güncel
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