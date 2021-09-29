'Alacağını vereceğiz' diyerek 3 bin lira dolandıran şüpheli yakalandı - Son Dakika

BURSA'da dava sonucu tarafına bir inşaat firmasından 65 bin lira ödeme yapılacak olan Dursun Sezer'i (65) 'alacağını vereceğiz' diyerek 3 bin lira dolandırdığı iddia edilen Rıfat G. (37), yakalandı.

Olay, 15 Eylül'de Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi'nde meydana geldi. Dursun Sezer, 2 yıl önce Yunuseli Mahallesi'nde, bir inşaat firmasından 65 bin liraya temelden daire satın aldı. Dairenin teslim edilmemesi üzerine savcılığa giden Sezer, suç duyurusunda bulundu. Açılan davada mahkeme, inşaat firmasının Sezer'e 65 bin lira ödemesine karar verdi.

Davanın sonuçlanmasının ardından Sezer'i cep telefonundan arayıp kendisini 'Rıfat' ismiyle tanıtan kişi, söz konusu firmanın vekili olduğunu, 65 bin liranın bir banka şubesine yatırılacağını söyledi. Bunun üzerine Sezer ile Rıfat G., Kent Meydanı'nda buluştu. Sezer'i bir çay ocağına götüren Rıfat G., 3 bin lira olan banka masrafını karşılamasını istedi. İstenen parayı ATM 'den çeken Sezer ile Rıfat G. başka bir bankaya gitti. Burada ATM'ye 3 bin lirayı yatıran Rıfat G., bankaya girip çıktıktan sonra Sezer'e 65 bin liranın öğleden sonra hesabına yatırılacağını söyledi. Durumdan şüphelenen Sezer, cep telefonu ile Rıfat G.'nin fotoğrafını çekti. Durumu fark eden Rıfat G., Sezer'in telefonunu alıp kaçtı. Dursun Sezer'in şikayeti üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık (YANDOL) Büro Amirliği ekipleri Rıfat G.'yi dün, yakalayıp gözaltına aldı. İfadesinde, Dursun Sezer'in davalık olduğu inşaat firmasıyla ilgisini olup olmadığı yönündeki soruyu cevapsız bırakan Rıfat G. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Rıfat G.'nin savcılıktaki işlemleri sürüyor.