Alacak İçin Yanlış Adrese Gidince Öldürülmüş

Adana'da, bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Adana'da, bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi Buruk Mahallesi'nde 26 Aralık'ta Erhan K'nin (51) yaşamını yitirdiği, Soner D'nin (32) yaralandığı silahlı kavgayla ilgili katil zanlısı A.Ö. ile olaya karıştığı iddia edilen A.C'yi gözaltına aldı.





Soruşturma kapsamında Erhan K. ve Soner D'nin, kendilerine borcu bulunan A.C'nin evi yerine yanlışlıkla A.Ö'nün adresine gittiği, ev sahibinin şahıslara tepki göstermesi üzerine kavga çıktığı belirlendi.



Daha sonra söz konusu kişilere borcu olan A.C'nin de kavgaya karıştığı ileri sürülen olayda, A.Ö'nün tabancayla Erhan K'yi öldürdüğü, Soner D'yi de yaraladığı iddia edildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen A.Ö. ile A.C. adliyeye sevk edildi.



Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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