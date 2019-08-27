Son Dakika Haberleri: Alacak kavgası: 1 ölü, 4 yaralı (3)
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Alacak kavgası: 1 ölü, 4 yaralı (3)

1 saat önce

3 AY SONRA BEBEĞİ OLACAKTIBursa'nın İnegöl ilçesinde, iki grup arasında borç- alacak yüzünden çıkan silahlı kavgada ağır yaralanıp, hastanede yaşamını yitiren Alper Cin'in (24), 6 aylık hamile eşi Ebru Cin'in (21) gözü önünde vurulduğu öğrenildi.

Alacak kavgası: 1 ölü, 4 yaralı (3), System.String[]

3 AY SONRA BEBEĞİ OLACAKTI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki grup arasında borç- alacak yüzünden çıkan silahlı kavgada ağır yaralanıp, hastanede yaşamını yitiren Alper Cin'in (24), 6 aylık hamile eşi Ebru Cin'in (21) gözü önünde vurulduğu öğrenildi. Alper Cin'in 3 ay sonra erkek bebeğinin dünyaya geleceği belirtildi. Olayın şokunu atlatamayan Ebru Cin'in, yakınları teskin etmeye çalıştı. Ebru Cin'in, tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü, yapılan kontrolde kendisinin ve bebeğin sağlıklı olduğunun belirlendiği öğrenildi.

Yavuz YILMAZ/BURSA,


İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:59 Kaynak: DHA
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