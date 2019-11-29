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alacak kavgası: 1 yaralı

6 saat önce

alacak nedeniyle çıkan kavgada Osman R., bacağından bıçaklanarak yaralandı.

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KAYSERİ'de, bir akaryakıt istasyonunda borç- alacak nedeniyle çıkan kavgada Osman R., bacağından bıçaklanarak yaralandı. Osman R. hastaneye kaldırılırken, olaydan sonra kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında, merkez Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Osman R. akaryakıt istasyonunda borç- alacak nedeniyle Esen E. ve Tolga A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Esen E. ve Tolga A. bıçakla Osman R'nin 38 ABT 404 plakalı otomobilinin sağ arka lastiğini kesti. Ardından Osman R.'yı bacağından bıçakla yaraladı. Osman R. kanlar içinde yığılırken, şüpheliler kaçtı. Akaryakıt istasyonu çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Osman R., Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, Esen E. ve Tolga A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.


Alparslan Türkeş Bulvarı, Melikgazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:50 Kaynak: DHA
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