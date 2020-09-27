alacak kavgası: 2 yaralı - Son Dakika

alacak meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Melikgazi ilçesi TOKİ Demokrasi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Tanrıkolu (35) ve Ümit Çiçek (30), borç- alacak meselesi nedeniyle Cengiz A.'nın (43) evine geldi. İki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışmada Cengiz A., mutfaktan aldığı bıçakla Tanrıkolu ve Çiçek'i bıçakladı. Binada yaşayanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Tanrıkolu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, şüpheli Cengiz A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.