Alacak kavgası 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alacak kavgası 4 yaralı - Son Dakika

Alacak kavgası 4 yaralı

6 saat önce

alacak kavgası 4 yaralıAdıyaman'da, iki grup arasında borç- alacak yüzünden çıkan taşlı ve sopalı kavgada, 4 kişi yaralandı.

alacak kavgası 4 yaralı

Adıyaman'da, iki grup arasında borç- alacak yüzünden çıkan taşlı ve sopalı kavgada, 4 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında borç- alacak nedeniyle husumet olduğu öne sürülen iki grup, yolda karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken taraflar, birbirine taş ve sopalar ile saldırdı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonucu kavga sonlandırıldı. Kavgada yaralanan Orhan Sarı, Adnan Sarı, Arif Sarı ve Zeynal Abidin Göksu, sağlık görevlilerince ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alacak kavgası 4 yaralı

Karapınar, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:46 Kaynak: DHA
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