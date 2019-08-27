Son Dakika Haberleri: Alacak kavgası: 5 yaralı
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Alacak kavgası: 5 yaralı

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, iki grup arasında, borç- alacak yüzünden çıkan silahlı kavgada, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Alacak kavgası: 5 yaralı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, iki grup arasında, borç- alacak yüzünden çıkan silahlı kavgada, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Olay, saat 12.00 sıralarında, ilçeye bağlı Sinanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Kerem A. (42) ve oğlu Kenan A. (18), iddiaya göre, daha önce borç olarak verdikleri parayı almak üzere, Ahmet C.'nin (48) araç kiralama işi yaptığı dükkana gitti. Burada baba- oğul ile Ahmet C. arasında tartışma başladı. Tartışma, dükkandaki çalışanlar ve Ahmet C.'nin oğlu Alper C.'nin (24) de dahil olmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Ahmet C., Alper C., Yaşar A., Kenan A. ve Kerem A., silahla vurularak, yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet C. ile oğlu Alper C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, dükkanda yaptığı arama sonucu ruhsatsız 2 tabanca ve 14 boş kovan buldu. İlk belirlemelere göre, silahların Kerem A. ile Ahmet C. tarafından ateşlendiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:29 Kaynak: DHA
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