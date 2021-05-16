ALACAK KAVGASINDA KAN AKTI - Son Dakika

İZMİR'in Bornova ilçesinde, iddiaya göre alacak verecek kavgasında yabancı uyruklu A.K. (31), Volkan Akçay'ı (28) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, saat 19.00 sıralarında Meriç Mahallesi 5648 sokakta bulunan 3 katlı bir apartmanın içinde meydana geldi. İddiaya göre, Volkan Akçay kardeşi N.A. ile birlikte bin 500 lira alacağı olduğu için yabancı uyruklu A.K'nin yaşadığı eve geldi. İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşünce A.K, belinden çıkardığı tabancayla Akçay'a ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Akçay kanlar içinde yerde kalırken dışarıda bekleyen N.A, silah sesini duyunca eve girdi ve abisini yerde yatarken gördü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Akçay'ın hayatını yitirdiği belirlendi. Şüpheli A.K ise Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince adreste yakalanarak gözaltına alındı. Savcının incelemesinin ardından Akçay'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.