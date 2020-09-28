Alacak kavgasında akrabasını tabancayla vurdu (2) - Son Dakika

OLAY ANI KAMERADA

İzmir'in Bornova ilçesinde Ali Şerif Başaran'ın, Ç.M. tarafından 3 kurşunla vurularak yaralandığı olay, bir apartmanın güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde ikilinin önce tartıştığı ardından Ç.M.'nin belindeki tabancasını çıkarıp, yakın mesafeden Başaran'a ateş ettiği görüldü. Başaran'ın da yanında duran bir masayı alıp, kendisine siper ederek, korunmaya çalıştığı gözlendi. Ayrıca Ç.M.'nin Ali Şerif Başaran'a ait iş yerinde çalıştığı ve Başaran'ın kasadan kaybolan 2 bin TL'den Ç.M.'yi sorumlu tuttuğu ve kavganın da bundan çıktığı öğrenildi.

Davut CAN/ İZMİR,