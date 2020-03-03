alacak kavgasında amca ve yeğeni öldü - Son Dakika

ANKARA'nın Sincan ilçesinde, Yusuf Abaz ve yeğeni Fikret Abaz aralarında borç- alacak meselesi olduğu ileri sürülen eski ortakları F.B. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan TIR garajında meydana geldi. Oto yıkamacı Yusuf Abaz ve yeğeni Fikret Abaz, iddiaya göre borç- alacak nedeniyle husumetli olduğu eski ortağı F.B. ile buluştu. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine F.B. tabancayla Yusuf Abaz ve yeğeni Fikret Abaz'a ateş etti. Amca ve yeğeni kanlar içinde yere yığılırken, F.B. olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yusuf Abaz ve yeğeni Fikret Abaz, Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan 2 yaralı, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Polis olayın ardından kaçan F.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yusuf Abaz ve Fikret Abaz, Çimşit Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü dökümü:

Organize sanayiden görüntüler

TIR garajından görüntüler

Cenaze evinden görüntüler

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ- Hayati İKİZOĞLU/ANKARA, -