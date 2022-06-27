Alacak kurşununa 6 gözaltı - Son Dakika
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Alacak kurşununa 6 gözaltı

27.06.2022 14:42
Alacak kurşununa 6 gözaltı

İSTANBUL'da 2 kişi iddiaya göre alacak yüzünden anlaşmazlık yaşadıkları Can Ö.'nün, işyerini adam tutup kurşunlattı.

İSTANBUL'da 2 kişi iddiaya göre alacak yüzünden anlaşmazlık yaşadıkları Can Ö.'nün, işyerini adam tutup kurşunlattı. 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, 15 Haziran'da Ümraniye'de meydana geldi. Fatih D. ve Ufuk E., arkadaşları Can Ö. ile alacak verecek yüzünden anlaşmazlık yaşadı. Sorunu çözemeyen 2 arkadaş, hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunduğu belirtilen B.B.'den yardım istedi.  Polisin verdiği bilgiye göre B.B.'nin talimatıyla şüpheliler Can Ö.'nün Ümraniye'deki aracını ve Sarıyer'deki işyerini kurşunladı. Polis şüphelilere geçen salı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alacak kurşununa 6 gözaltı - Son Dakika

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