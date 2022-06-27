Olay, 15 Haziran'da Ümraniye 'de meydana geldi. Fatih D. ve Ufuk E., arkadaşları Can Ö. ile alacak verecek yüzünden anlaşmazlık yaşadı. Sorunu çözemeyen 2 arkadaş, hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunduğu belirtilen B.B.'den yardım istedi. Polisin verdiği bilgiye göre B.B.'nin talimatıyla şüpheliler Can Ö.'nün Ümraniye'deki aracını ve Sarıyer 'deki işyerini kurşunladı. Polis şüphelilere geçen salı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA

Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Alacak kurşununa 6 gözaltı - Son Dakika

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