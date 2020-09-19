Son dakika haber: alacak meselesi cinayetinde 3 tutuklama - Son Dakika

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, iki grup arasında borç- alacak nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 1'i ağır 2 kişinin de yaralandığı olayda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Şehitler Mahallesi Özgün Sokak ile Karaağaç Yolunun kesiştiği noktada meydana geldi. İddiaya göre Murat Malgaz (25) ve Süleyman Solak (28), Abdullah Kocabaş'tan alacaklarını tahsil etmek için babasının işlettiği kahvehaneye gitti. Kahvehanede çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Murat Malgaz ve Süleyman Solak silahla vurularak ağır yaralanırken, olaya karışan Abdullah Kocabaş'ın ağabeyi şüpheli Halis Kocabaş elinden bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, olay yerinde şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralılardan Murat Malgaz ve şüpheli Halis Kocabaş Turgutlu Devlet Hastanesi'ne, Süleyman Solak ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Malgaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan, ağır yaralı Özgün Sokak'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Polis, olayla ilgili Nazım Kocabaş, Halis Kocabaş ve İbrahim Kocabaş'ı suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Olayın şüphelileri Nazım Kocabaş, Halis Kocabaş ve İbrahim Kocabaş, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.