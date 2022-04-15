alacak meselesi cinayetle bitti - Son Dakika
Üye Girişi

alacak meselesi cinayetle bitti

15.04.2022 23:59
alacak meselesi cinayetle bitti

alacak meselesi cinayetle bittiANKARA'nın Çankaya ilçesinde Volkan Akpınar, borç- alacak nedeniyle tartıştığı Refik Öztürk tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

alacak meselesi cinayetle bitti

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde Volkan Akpınar, borç- alacak nedeniyle tartıştığı Refik Öztürk tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 18.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Cebeci Doruğu Sokak'ta meydana geldi. Refik Öztürk, borç- alacak anlaşmazlığı yaşadığı Volkan Akpınar'ın dükkanına geldi. İkili, bir süre kapı önünde tartıştı. Refik Öztürk, tartışmanın büyümesi üzerine Volkan Akpınar'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Öztürk, olay yerinde gözaltına alınırken, Akpınar ise yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ne teslim edilen Öztürk'ün sorgulaması devam ediyor.

Görüntü dökümü-------------------

- Olay yeri (Cep telefonu kamerası ile)

Haber:  ANKARA,


alacak meselesi cinayetle bitti
YORUMLAR
500
Son dakika: İki kişi arasında alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü Son dakika: İki kişi arasında alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü Ramazan ayında içki masasını paylaşıp 'Bir iftar yemeği de böyle bitti' dedi, partili istifa etti Ramazan ayında içki masasını paylaşıp 'Bir iftar yemeği de böyle bitti' dedi, partili istifa etti

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel alacak meselesi cinayetle bitti - Son Dakika


Son Dakika
00:02 Motorine gece yarısı zam geldi!
00:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan şiddet mağduru kadınlarla iftar yemeğinde buluştu!
00:00 Almanya'da 13 yaşındaki Türk kökenli çocuğa polis şiddet uyguladı
23:59 Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Bir şey kaybetmedik, stres yok
23:05 Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na ilk yorum: Saygı duyacağız
23:03 Trabzonspor maçı sonrası ortaya çıkan tablonun eşi benzeri yok
23:00 Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldı
22:31 Lider galibiyeti unuttu! Trabzonspor'a bir çelme de Fatih Karagümrük'ten geldi
22:22 Karamollaoğlu: Tayyip Bey, kaybetme ihtimali güçlü olduğu takdirde başka birini aday gösterecek
22:20 Cengiz Ünder, açıklamaları sonrası İtalyan taraftarların tepkisini çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 00:19:54. #1.13#
SON DAKİKA: alacak meselesi cinayetle bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement