Son dakika haberi! Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde, iki grup arasında alacak verecek meselesinden çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı. Olaya karışan 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Şehitler Mahallesi Özgün Sokak ile Karaağaç Yolunun kesiştiği noktada meydana geldi. İddiaya göre, Murat Malgaz (25) ve Süleyman Solak (28), Abdullah Kocabaş'tan alacaklarını tahsil etmek için babasının işlettiği kahvehaneye geldi. Kahvehanede çıkan tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Murat Malgaz ve Süleyman Solak silahla vurularak ağır yaralanırken, olaya karışan Abdullah Kocabaş'ın ağabeyi şüpheli Halis Kocabaş elinden bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polis, olay yerinde şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralılardan Murat Malgaz ve şüpheli Halis Kocabaş Turgutlu Devlet Hastanesine, Süleyman Solak ise özel bir hastaneye sevk edildi. Hastaneye sevk edilen Malgaz, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan, ağır yaralı Özgün Sokak'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili Nazım Kocabaş, Halis Kocabaş ve İbrahim Kocabaş'ı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.