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Son Dakika 3. Sayfa Alacak meselesi kanlı bitti

Alacak meselesi kanlı bitti

8 saat önce

Adana'da ev alım satımından kaynaklanan 160 bin liralık borç nedeniyle çıkan kavgada 1'i kadın 3 kişi tabanca ile vurularak yaralandı.

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Adana'da ev alım satımından kaynaklanan 160 bin liralık borç nedeniyle çıkan kavgada 1'i kadın 3 kişi tabanca ile vurularak yaralandı. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Serkan Y. (33) isimli şahıs Hasan Ç. (55) ve Özgür Ç. (33) ile ev alım satımı yaptı. Hasan Ç. ve Özgür Ç.'nin iddiasına göre Serkan Y. 160 bin lirayı vermedi. Bunun üzerine Hasan Ç. ve Özgür Ç., Serkan Y.'yi aramaya başladı. 3 Kasım Pazar günü de Hasan Ç. ve Özgür Ç. Serkan Y.'yi bulmak için kayınvalidesi Zinnet K.'nın evine gitti. Ancak evde tartışma çıkartıp kadını darp edip daha sonra da Serkan Y.'nin kayınbiraderi Serkan K.'nın işlettiği emlakçıya gittiler. Burada da kavga çıkınca olay yerine Serkan K.'nın ağabeyi Necati K. geldi. Bunun üzerine çıkan kavga büyüdü. Necati K. kavgada tabancasını çıkartıp ateş etti. Açılan ateş sonucu Hasan Ç. ve Özgür Ç. ile Cano Ç. (54) yaralandı. Olayının ardından Necati K. olay yerinden kaçtı.


Çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulans ile yaralılar hastanelere kaldırıldı.


Kısa sürede olay yerine gelerek çalışma başlatan polis Necati K.'yı yakaladı. Emniyete getirilen zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Necati K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. - ADANA

Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:06 Kaynak: İHA
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