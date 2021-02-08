Olay, saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 861 Sokak'taki parkta meydana geldi. B.Y. ile arkadaşı Mesut Çiftçi, alacak- verecek anlaşmazlığı yüzünden tartışmaya başladı. Mesut Çiftçi'nin borcunu ödemesini istediği B.Y., yanında taşıdığı tabancayla Mesut Çiftçi'ye 4- 5 el ateş edip, kaçtı. Silahtan çıkan kurşunlardan ikisi Çiftçi'nin sol ve sağ bacağına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Çiftçi, hastaneye götürüldü. Polis, B.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

verecek anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada arkadaşı B.Y. tarafından tabancayla iki bacağından vuruldu. Polis, olayın ardından kaçan B.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Çiftçi, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › alacak nedeniyle arkadaşını yaralayıp, kaçtı - Son Dakika

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