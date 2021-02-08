alacak nedeniyle arkadaşını yaralayıp, kaçtı - Son Dakika
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alacak nedeniyle arkadaşını yaralayıp, kaçtı

08.02.2021 19:58
alacak nedeniyle arkadaşını yaralayıp, kaçtı

verecek anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada arkadaşı B.Y. tarafından tabancayla iki bacağından vuruldu.

verecek anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada arkadaşı B.Y. tarafından tabancayla iki bacağından vuruldu. Polis, olayın ardından kaçan B.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 861 Sokak'taki parkta meydana geldi. B.Y. ile arkadaşı Mesut Çiftçi, alacak- verecek anlaşmazlığı yüzünden tartışmaya başladı. Mesut Çiftçi'nin borcunu ödemesini istediği B.Y., yanında taşıdığı tabancayla Mesut Çiftçi'ye 4- 5 el ateş edip, kaçtı. Silahtan çıkan kurşunlardan ikisi Çiftçi'nin sol ve sağ bacağına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Çiftçi, hastaneye götürüldü. Polis, B.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

alacak nedeniyle arkadaşını yaralayıp, kaçtı
alacak nedeniyle arkadaşını yaralayıp, kaçtı
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Kaynak: DHA

Çiftçi, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel alacak nedeniyle arkadaşını yaralayıp, kaçtı - Son Dakika

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