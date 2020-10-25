alacak nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavga kamerada - Son Dakika

alacak nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavga kamerada

25.10.2020 19:37
alacak nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavga kamerada, System.String[]

alacak nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Şeref Gülçin ve oğlu Naci Gülçin (27), yaralandı.

BURSA'da borç- alacak nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Şeref Gülçin ve oğlu Naci Gülçin (27), yaralandı. Baba ve oğlunu yaralayan Gökhan ve Mahir T. kardeşler ise olaydan sonra kaçtı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde, merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi Ormanlar Caddesi'nde meydana geldi. Gökhan ve Mahir T. kardeşler, aralarında borç-alacak nedeniyle husumet bulunan Şeref Gülçin (46) ve oğlu Naci Gülçin (27) ile sokakta karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Araçlarından döner bıçağı ve tabanca alan Gökhan ve Mahir T., baba-oğula saldırdı. Çıkan kavgada, Naci Gülçin tabancayla vurularak bacağından, baba Şeref Gülçin ise karın bölgesinden bıçakla yaralandı. Gökhan ve Mahir T., koşarak, olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

KAVGA ANI KAMERADAÖte yandan kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, tarafların kavga ettiği, tabancayla ateş edildiği sırada caddede bulunanların koştuğu ve Mahir T.'nin olay yerinden elinde döner bıçağıyla kaçtığı görülüyor.

alacak nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavga kamerada
alacak nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavga kamerada
alacak nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavga kamerada
alacak nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavga kamerada
alacak nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavga kamerada
alacak nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavga kamerada
alacak nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavga kamerada
alacak nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavga kamerada
alacak nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavga kamerada
alacak nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavga kamerada
alacak nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavga kamerada

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel alacak nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavga kamerada - Son Dakika

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