Alacak Sigortası düzenlemesi KOBİ'lere merhem olacak - Son Dakika

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Sayın Atilla Benli, hem 25 Mart 2020 tarihli Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin hem de 30 Mart 2020 tarihli Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair Cumhurbaşkanı Kararı'nın KOBİ'lerin salgın nedeniyle oluşabilecek muhtemel olumsuzluklarına merhem olacağını söyledi.

Türkiye Sigorta Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, KOBİ'lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi, Bakanlar Kurulu'nun "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Kararı" ile oluşturulmuş olup, 01.01.2019 tarihinde hayata geçti. Bugün ise, sistemin geliştirilmesi için hazırlanan yol haritası kapsamında 01.04.2020 itibarıyla KOBİ'lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası'nda yeni bir aşamaya geçiliyor.

Bu doğrultuda, ilk olarak 25.03.2020 tarihli Resmi Gazete'de KOBİ'lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, ardından 30 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete'de Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Mart ayında yayımlanan söz konusu iki düzenleme ile sistem daha geniş kitlelere hitap ederek, dünyadaki uygulamalarla uyumlu bir yapıya kavuştu.

Alacak Sigortası KOBİ'lerin hayat sigortası

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli şirketlerin bilançolarının yaklaşık yüzde 40'ını alacaklarının oluşturduğu düşünüldüğünde alacak yönetiminin her geçen gün çok daha önemli hale geldiğini belirterek, "Şirketlerin hayat sigortası olarak adlandırabileceğimiz Alacak Sigortası'nın önemi Covid-19 salgının olduğu bugünlerde daha da artıyor." ifadelerini kullandı.

Orta büyüklükteki işletmeler de devlet destekli ticari alacak sigortası kapsamına alındı



Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile mevcutta yıllık net satış hasılatı 25 milyon TL'nin altında olan mikro ve küçük işletmeleri kapsayan sistemin, yıllık net satış hasılatının 125 milyon TL'ye artırılması ile orta büyüklükteki işletmeleri de kapsayacak şekilde genişletildiğine değinen Benli, alacak sigortası talebinde bulunan işletmelerin vadeli satışlardan elde ettiği cirosuna göre alıcı başına 750 bin liraya kadar teminat limitine sahip olabileceğini belirtti.



Diğer yandan sistemin web sitesi olan www.alacaksigortasi.gov.tr üzerinden hasar başvurularının çevrimiçi olarak alınmaya başladığını dile getiren Benli, bu sayede sigortalıların web sitesindeki bağlantıyla hasar başvurularını kendilerinin yapabileceğini ifade etti.



Devlet destekli ticari alacak sigortasına reasürans desteği sağlandı



Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi'ne yönelik olarak son yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca KOBİ alacaklarına yönelik sağlanacak reasürans desteğinin, 1 Nisan 2020 - 1 Nisan 2021 döneminde akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan ancak reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan riskleri kapsayacağını belirten Benli, şunları aktardı:

"Risklerin hasar prim oranı, Olağandışı Riskler Yönetim Merkezinin üzerinde kalan ve teminat verilen riskin yüzde 50'lik kısmını oluşturan pay için yüzde 75 ve üzeri, kalan yüzde 50'lik kısmını oluşturan pay için yüzde 110 ve üzeri için reasürans desteği taahhüt edilecek. Reasürans desteği ihtiyacı ortaya çıktığında söz konusu tutar, merkezin talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanacak, ayrıca tanımlanan devlet desteğine ek olarak, sunulan güvenceye yerli ve uluslararası reasürans şirketleri de katkı sağlayacak bu nedenle sistemin teminat kapasitesi de arttırılmış oldu."