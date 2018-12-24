Son Dakika Haberleri: Alacak sigortası ticareti büyütecek

Alacak sigortası ticareti büyütecek

1 saat önce

KOBİ alacaklarının garanti altına alınması amacıyla geliştirilen Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi, vadeli mal ve hizmet satışlarının sigortalanmasıyla ticaretin büyümesine katkıda bulunacak.

Alacak sigortası ticareti büyütecek, System.String[]
KOBİ alacaklarının garanti altına alınması amacıyla geliştirilen Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi, vadeli mal ve hizmet satışlarının sigortalanmasıyla ticaretin büyümesine katkıda bulunacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:08 

Ekonomi
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