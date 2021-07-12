ALACAK TARTIŞMASINDA 2 KARDEŞİ YARALAYIP, KAÇTI - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde alacak anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada Menderes Çoban av tüfeğiyle başından vurularak, ağabeyi Fahrettin Çoban ise sırtından bıçaklanarak yaralandı. Olayın şüphelisi ve yanındaki kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.Olay, dün gece Evrenseki Mahallesi Kömürcüler Kümeevleri mevkiinde meydana geldi. Sebahattin B. ile Menderes Çoban ve ağabeyi Fahrettin Çoban, alacak anlaşmazlığı yüzünden tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmanın ardından Sebahattin B., av tüfeğiyle 4 el ateş ettiği Menderes Çoban'ı başından, Fahrettin Çoban'ı ise bıçakla sırtından yaraladı. Olayın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler Menderes Çoban ve Fahrettin Çoban'ı ambulansla ilçedeki hastaneye götürdü. Menderes Çoban'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.Sebahattin B.'nin 07 LTZ 64 plakalı araç ve yanında bulunan kimliği tespit edilemeyen erkek şüpheliyle kaçtığı belirlendi. Sebahattin B. ve yanındaki kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.