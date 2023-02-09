ALACAK TARTIŞMASINDA AKRABALARINA KURŞUN YAĞDIRDIKTAN SONRA İNTİHARA KALKIŞTI 2 ÖLÜ, 4 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

ALACAK TARTIŞMASINDA AKRABALARINA KURŞUN YAĞDIRDIKTAN SONRA İNTİHARA KALKIŞTI 2 ÖLÜ, 4 YARALI

09.02.2023 21:11

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Emrullah Ç., alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu akrabalarına tabancayla kurşun yağdırdı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Emrullah Ç., alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu akrabalarına tabancayla kurşun yağdırdı. Silahlı saldıra Osman Bozdoğan (45) ve Feyyaz Bozdoğan (43) hayatını kaybederken, Sedat Bozdoğan (61), Nuriye Bozdoğan (41) ve Yılmaz Konaç (50) yaralandı. Olaydan sonra kaçan Çubuk, Alanya ilçesinde polis noktası yakınında tabancayla başına ateş ederek intihara kalkıştı. Ağar yaralanan Çubuk tedaviye alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Serik ilçesi Belek mahallesinde meydana geldi. Emrullah Ç., aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet olduğu belirtilen Feyyaz Bozdoğan, Osman Bozdoğan, Sedat Bozdoğan, Nuriye Bozdoğan ve Yılmaz Konaç ile bir sitenin giriş kapısında tartıştı. Taraflar arasında gerginlik yaşanırken Emrullah Ç., belinden çıkardığı tabanca ile akrabalarına kurşun yağdırdıktan sonra otomobille olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Osman Bozdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olduğu belirlenen Feyyaz Bozdoğan, Sedat Bozdoğan, Nuriye Bozdoğan ve Yılmaz Konaç yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Feyyaz Bozdoğan doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybederken durumu ağır olan Sedat Bozdoğan ise ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine sevk edildi.

ŞÜPHELİ TABANCAYLA İNTİHARA KALKIŞTI

Akrabalarına kurşun yağdırdıktan sonra kaçan Emrullah Çabuk'un yakalanması için il genelinde çalışma başlatıldı. Şüpheli Çubuk, bir süre sonra Alanya ilçesinde polis uygulama noktası yakınında tabancayla başına ateş ederek intihara kalkıştı. Ağır yaralı olduğu belirlenen Çubuk, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Husumetli olduğu kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu: 1 ölü, 4 yaralı Husumetli olduğu kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu: 1 ölü, 4 yaralı Antalya'da silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Antalya'da silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ALACAK TARTIŞMASINDA AKRABALARINA KURŞUN YAĞDIRDIKTAN SONRA İNTİHARA KALKIŞTI 2 ÖLÜ, 4 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:21 Yürek yakan haber! Kahramanmaraş ekibinin depremde yitirdiği futbolcu sayısı 3'e yükseldi
21:51 Ali Koç yeni kararı paylaştı! Süper Lig maçları şifresiz yayınlanabilir
21:22 Enkaz altında kalan Atsu için Büyükekşi'den açıklama: Siyahi bir kişi kurtulmuş ama o mu belli değil
20:24 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de can kayıpları 3 bin 317'ye yükseldi
20:25 Antalya'da alacak verecek kavgası! 2 akrabasını öldürüp intihara kalkıştı
20:33 İBB Başkanı İmamoğlu, 1 yıllık maaşını deprezedelere bağışladı
20:22 Depremin yıkıma uğrattığı Hatayspor, Süper Lig'den çekildi
20:15 Kulüpler Birliği'nden örnek davranış! Ali Koç: Gaziantep FK ve Hatayspor'un mali yükünü biz sırtlayacağız
19:11 Bakan Yanık'tan depremden etkilenen refakatsiz çocuklarla ilgili açıklama: Endişeye mahal yok, kurumlarımızı hazırladık
19:35 Fransa'dan Suriye'deki depremzedelere 12 milyon euro yardım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2023 22:47:51. #1.12#
SON DAKİKA: ALACAK TARTIŞMASINDA AKRABALARINA KURŞUN YAĞDIRDIKTAN SONRA İNTİHARA KALKIŞTI 2 ÖLÜ, 4 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement