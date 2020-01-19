alacak tartışmasında bacağından vuruldu (2) - Son Dakika

alacak tartışmasında bacağından vuruldu (2)
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alacak yüzünden tartıştığı Hasan S.'yi tabancayla sol bacağından vurarak, yaralayan kişinin, S.Y. olduğu belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 06:26 Kaynak: DHA
alacak yüzünden tartıştığı Hasan S.'yi tabancayla sol bacağından vurarak, yaralayan kişinin, S.Y. olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu S.Y., kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.
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