alacak tartışmasında bacağından vuruldu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel alacak tartışmasında bacağından vuruldu (2) - Son Dakika

alacak tartışmasında bacağından vuruldu (2)

6 saat önce

alacak yüzünden tartıştığı Hasan S.'yi tabancayla sol bacağından vurarak, yaralayan kişinin, S.Y. olduğu belirlendi.

alacak tartışmasında bacağından vuruldu (2), System.String[]

alacak yüzünden tartıştığı Hasan S.'yi tabancayla sol bacağından vurarak, yaralayan kişinin, S.Y. olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu S.Y., kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 06:26 Kaynak: DHA
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