ALACAK TARTIŞMASINDA BAŞINDAN VURULDU - Son Dakika
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ALACAK TARTIŞMASINDA BAŞINDAN VURULDU

05.10.2022 15:51

ADANA'da, alacak meselesinden çıkan tartışmada 2 şüphelinin tabancayla açtığı ateş sonucu Şeyhmus D., başından ağır yaralandı.

ADANA'da, alacak meselesinden çıkan tartışmada 2 şüphelinin tabancayla açtığı ateş sonucu Şeyhmus D., başından ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Şeyhmus D.'nin yeğeni H.D., iddiaya göre bir süre önce Esmer T. ile Müslüm T.'den hırdavat malzemesi alıp, parasını sonra ödeyeceğini söyledi. H.D., borcun bir kısmını ödedikten sonra kalanını vermediği gerekçesiyle tehdit edilmeye başladı. Dün de Esmer T. ile Müslüm T., H.D.'nin evinin önüne gelip tabancayla ateş açtı. Bu sırada aynı yerde oturduğu amcası Şeyhmus D., silahtan çıkan kurşunlarla başından ağır yaralandı. Şeyhmus D., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Bu anlar sokaktaki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Şeyhmus D., ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA

Dağlıoğlu Mahallesi, Seyhan, Müslüm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ALACAK TARTIŞMASINDA BAŞINDAN VURULDU - Son Dakika

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