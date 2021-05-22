alacak tartışmasında kan aktı: 1 yaralı - Son Dakika

alacak anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada Ramazan Ş. (35), evine gittiği Ali K.'yı (39) daire kapısı önünde tabancayla vurarak bacağından yaraladı. Ali K. hastanede tedaviye alınırken, kaçan Ramazan Ş.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Ramazan Ş., aralarında borç- alacak anlaşmazlığı olan Ali K.'nın cadde üzerinde bulunan evine gitti. Ali K., daire kapısının önüne gelen Ramazan Ş. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Ramazan Ş., yanındaki tabancayla Ali K.'ya ateş ederek sağ bacağından yaraladı. Ali K., can havliyle kapıyı kapatıp dairesine girerken, Ramazan Ş. ise olay yerinden kaçtı.

KAPIYI KAPATIP, 112'Yİ ARADI

Ali K., telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ali K. hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de eşkali belirlenen Ramazan Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.