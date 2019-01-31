Alacak Tartışmasında Silah Kullanan Müteahhit Tutuklandı
1 saat önce
Samsun'da alacak-verecek tartışmasında çıkan kavgada silahla ateş açan bir müteahhit çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun
'da alacak-verecek tartışmasında çıkan kavgada silahla ateş açan bir müteahhit çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un Atakum
ilçesi Cumhuriyet Mahallesi
'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emlakçıda çalışan E.Y.(64) ile müteahhit S.E.(40) arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine müteahhit S.E., emlakçı dükkanının camını kırdı ve silahını çıkartarak ateş etti. Bu sırada E.Y. ile S.E. arasında boğuşma yaşanırken boğuşma sonucu yere düşen E.Y. cam kırıkları ile elinden yaralandı. S.E.'nin tabancayla ateş açması sonucu da kurşunlardan biri E.Y.'nin pantolonuna isabet edip pantolonu deldi ancak vücuduna temas etmedi. S.E. ise olaydan sonra kaçtı. Daha sonra olayda kullandığı tabancayla polise teslim olan S.E., Denizevleri Polis
Merkezindeki ifadesinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Müteahhit S.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:06 Kaynak: İHA
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