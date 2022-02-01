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Alacak tartışmasının sonu cinayet oldu! Para yüzünden kavga ettiği adamı sokak ortasında defalarca bıçakladı - Son Dakika

Alacak tartışmasının sonu cinayet oldu! Para yüzünden kavga ettiği adamı sokak ortasında defalarca bıçakladı

01.02.2022 10:39

Şişli'de aralarında alacak verecek meselesi olan iki kişi arasındaki kavga cinayetle sonuçlandı. Erdem Y., Yalçın Umur'u art arda bıçaklayarak öldürdü. Cinayet dakika dakika güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Mecidiyeköy'de aralarında alacak verecek meselesi olan iki kişi konuşmak için bir araya geldi. Erdem Y. yanındaki arkadaşı ile Yalçın Umur'dan alacağını istedi. Yaşanan tartışmada Yalçın Umur, Erdem Y.'nin arkadaşına tokat attı.

KAÇARKEN YAKALAYIP YİNE BIÇAKLADI

Erdem Y. ise cebinden çıkardığı bıçak ile Yalçın Umur'u art arda bıçakladı. Can havliyle kaçmaya çalışan Umur, bir süre sonra yere yığıldı. Erdem Y., olay yerinden kaçmaya çalışan Yalçın Umur'u tekrar yakaladı. Burada da bıçaklamaya devam eden saldırgan olay yerinden kaçtı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Aldığı bıçak darbeleri nedeniyle kan kaybeden Umur, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yalçın Umur yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YARIM SAAT SONRA YAKALANDI

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek saldırganın eşkalini belirledi. Nerede olduğu belirlenen saldırgan, olaydan yarım saat sonra kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Alacak verecek tartışması ve bıçaklanma anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iki kişi arasında yaşanan tartışma ve Yalçın Umur'un bir kişiye tokat atması görülüyor. Arkadaşının tokatlandığını gören Erdem Y, Umur'u yere yatırarak art arda bıçaklıyor. Can havliyle kaçan Yalçın Umur, bir süre sonra yere yığılıyor.

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Mecidiyeköy, Şişli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Alacak tartışmasının sonu cinayet oldu! Para yüzünden kavga ettiği adamı sokak ortasında defalarca bıçakladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alacak tartışmasının sonu cinayet oldu! Para yüzünden kavga ettiği adamı sokak ortasında defalarca bıçakladı - Son Dakika
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