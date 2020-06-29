Alacak verecek anlaşmazlığında tüfeğini ateşledi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Alacak verecek anlaşmazlığında tüfeğini ateşledi: 1 ölü, 1 yaralı

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde Ö.Ç. (64), alacak verecek anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş ettiği Yaşar Killik'i (39) öldürdü.

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde Ö.Ç. (64), alacak verecek anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş ettiği Yaşar Killik'i (39) öldürdü. Saçmaların isabet ettiği Hasan K. ise yaralandı. Polis olaydan sonra kaçan şüpheliyi arıyor.

Olay, saat 12.30 sıralarında Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, Ö.Ç. ile Yaşar Killik arasındaki alacak-verecek anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.Ç., Yaşar Killik'e pompalı tüfekle 3 el ateş etti. Yaşar Killik kanlar içerisinde yere yığılırken, saçmaların isabet ettiği sokaktan geçen Hasan K. de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yaşar Killik ve Hasan K.'yi, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kilik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Hasan K. ise ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Polis ekipleri kaçan Ö.Ç.'yi arıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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- Çarşambasamsun
Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 17:58 Kaynak: DHA

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