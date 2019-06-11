Alacak-verecek cinayetinin katil zanlısı tutuklandı
5 saat önce
Amasya'nın Merzifon ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden işlenen cinayetin katil zanlısı tutuklandı.
Amasya
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 07:48 Kaynak: İHA
'nın Merzifon
ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden işlenen cinayetin katil zanlısı tutuklandı.
Küçük Sanayi Sitesinde çıkan tartışma sonucu Muharrem A.'yı pompalı tüfekle öldüren Nevzat A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nevzat A. sanayide çıkan tartışmanın ardından Muharrem A.'yı Pompalı tüfekle öldürmüş, Harun Y'yi de yaralamıştı. - AMASYA
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