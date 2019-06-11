Son Dakika Haberleri: Alacak-verecek cinayetinin katil zanlısı tutuklandı
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Alacak-verecek cinayetinin katil zanlısı tutuklandı

5 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden işlenen cinayetin katil zanlısı tutuklandı.

Alacak-verecek cinayetinin katil zanlısı tutuklandı, System.String[]
Amasya'nın Merzifon ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden işlenen cinayetin katil zanlısı tutuklandı.

Küçük Sanayi Sitesinde çıkan tartışma sonucu Muharrem A.'yı pompalı tüfekle öldüren Nevzat A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nevzat A. sanayide çıkan tartışmanın ardından Muharrem A.'yı Pompalı tüfekle öldürmüş, Harun Y'yi de yaralamıştı. - AMASYA
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 07:48 Kaynak: İHA
Merzifon, Amasya, 3. Sayfa
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