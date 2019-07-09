Son Dakika Haberleri: Alacak verecek davası kanlı bitti
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Alacak verecek davası kanlı bitti

59 dakika önce

Kırşehir'de iki kişi arasında başlayan alacak verecek davası kanlı bitti.

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Kırşehir, Terme, 3. Sayfa
Kırşehir'de iki kişi arasında başlayan alacak verecek davası kanlı bitti. Tartışmanın büyümesiyle çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Şehir merkezi Terme Caddesi üzerinde bir kafede meydana gelen olayda, alınan bilgiye göre aralarında alacak verecek davası olan iki kişinin tartışmasına arkadaşlarının da müdahil olmasıyla 4 kişi yaralandı.

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada iddiaya göre S.E., kardeşi H.E., M.S., B.K., bıçakla yaralandı. Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen polis, yaşanan olaya müdahale etti.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu, tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak, olayda kullanılan kesici aletleri de tespit etti. Bıçaklı kavga olayına karıştığı ileri sürülen 5 şüpheli şahıs ise gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. - KIRŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:37 Kaynak: İHA
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